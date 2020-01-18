Büyükşehir, Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi için kolları sıvadı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarihi alanları birleştiren bir aks olan Maarif Kavşağı, Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi’ndeki tabela ve reklamlardan oluşan çirkin görüntünün temizlenip kent estetiğine uygun hale getirmek için çalışmalara başladı. Cadde ve bulvar üzerinde bulunan esnafla istişare toplantısı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Yeni sezonu yeni cepheyle karşılayacağız” dedi.

Gaziantep’in kentsel sit alanının dışında kalan ancak Bayazhan, Gaziantep Kalesi, Tarihi Bey Mahallesi arasında bir köprü vazifesi gören Maarif Kavşağı’ndan İstasyon Caddesi yönü, Atatürk Bulvarı’nın yönü ve Suburcu Caddesi yönündeki yolların düzenlenmesi çalışmalarına başlıyor. Bu kapsamda, Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi üzerindeki dükkan ve otel sahipleriyle fikir alışverişinde bulunmak için, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başkan Vekilleri Erdem Güzelbey ile Mehmet Berk ve Genel Sekreter Sezer Cihan’ın katılımıyla Büyükşehir Meclis Salonu’nda toplantı düzenlendi.

Binalar döneminin mimarisini tekrardan yansıtacak

Yapılacak işler hakkında katılımcılara sunum yapıldı, fikir alışverişinde bulunuldu. Bölgenin merkezi olduğu ve yerli ve yabancı birçok turistin kullandığı yolların cephesi tarihi kent estetiğine göre tekrar düzenleneceği belirtildi. Proje kapsamında ilk olarak; yıkılan Bedesten AVM’den Maarif Kavşağı’na ve buradan Atatürk Bulvarı istikametinden geçilerek Çınarlı’da bulunan şehitler abidesinin olduğu noktaya kadar projenin sürdürüleceği, projenin ilerleyen zamanda genişleyeceği bildirildi. 110 iş yeri, 5 otel ve 1 hastanenin bulunduğu mevkilerde yılların birikimi, hava kirliliğinden, egzoz gazlarından ciddi kirlenmeler, bilinçsiz tabela asımı, cephelerdeki eklentiler, dış cephelerden sarkıtlan kablolar, cepheye yapılan büyük metal bacalardan temizlenerek, çevre ve kaldırım düzenlemesi yapılacak. Büyükşehir, toplamda 542 metreden oluşan bina cephelerini ortaya çıkararak yapıldığı dönemin mimarisini yansıtacak.