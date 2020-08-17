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Büyükşehir, bank ve piknik masalarını kendi atölyesinde üretiyor

ADANA HABERLERİ  | 17.08.2020 11:38 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında peyzaj düzenlemesinde kullanılan bank, masa, kamelya gibi oturma gruplarını kendi bünyesinde bulunan ahşap atölyesinde üretiyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında peyzaj düzenlemesinde kullanılan bank, masa, kamelya gibi oturma gruplarını kendi bünyesinde bulunan ahşap atölyesinde üretiyor. Atölyede ayrıca eskiyen ve kırılan grupların onarımı da gerçekleştiriliyor.

Kaynaklar verimli ve etkin kullanılıyor
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda vatandaşa kaliteli hizmet sunulması için gayret gösterilirken, kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasına da dikkat ediliyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, kendi üretimi olan masa, bank ve kamelyaları peyzaj çalışmalarında kullanarak masrafları olabildiğince aşağıya çekmeye çalışıyor.

Ürünler kent merkezi ve 15 ilçede kullanılıyor
Adana Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan ahşap atölyesinde üretilen ürünler, kent merkezi ile birlikte 15 ilçede kullanılıyor. Eski İl Özel İdare yerinde bulunan ahşap atölyesinde ayda 350 bank, 100 adet piknik masası ve 20 adet de üzeri korunaklı piknik masası üretiliyor. Nostaljik ve modern oturma gruplarının üretildiği atölyede aynı zamanda eskimiş ve kırılmış ürünlerin onarımı da gerçekleştirilerek yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor.

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