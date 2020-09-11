Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu: “Başkan Böcek’in durumu geçen günlere göre daha iyiye gidiyor."

Covid-19 nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumu hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, “Durumu geçen günlere göre daha iyiye gidiyor. Biraz daha süreç lazım. Doktorlar acele etmememiz gerektiğini söylüyor” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı devam meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu başkanlığında yapıldı. Muhittin Böcek’in sağlık durumu hakkında bilgi veren Hacıarifoğlu, “Vali beyle bir ziyaret yaptık. Bütün yoğun bakım doktorları, diğer AÜ’den hocalarımız, AÜ Rektörü Özlenen Özkan’da vardı. Geniş bir bilgi aldık. Durumu geçen günlere göre daha iyiye gidiyor. Biraz daha süreç lazım. Doktorlar acele etmememiz gerektiğini söylüyor. Bunun da bilgisini vermek istedim” dedi.

Parti grup sözcüleri de Muhittin Böcek’e geçmiş olsun dileklerini sundu. Gündemde yer alan 30 maddede oy çokluğuyla kabul edildi.

