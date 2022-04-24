Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Sakaryaspor'un şampiyonluğunu değerlendirdi:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Sakaryaspor'un şampiyonluğunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Sakaryaspor'un Serik Belediyespor'u 2-1 yendiği maçı tribünden takip eden Yüce, maçın ardından sahaya inerek futbolcularla büyük sevinç yaşadı.

Takımın şampiyonluk heyecanına ortak olan Yüce, yaptığı açıklamada, yılların emeğinin ve mücadelesinin bugün taçlandığını söyledi.

Sakarya halkının büyük sevinç yaşadığını ifade eden Yüce, "Sakaryaspor, şampiyon olmuştur. Hayırlı olsun Sakaryaspor, hayırlı olsun Sakarya. Bütün Sakaryalılara armağan ediyoruz." dedi.

Yüce, bu başarının tüm Sakaryalılara ait olduğunu belirterek, İstanbul'daki havalimanından hep beraber taraftarlarla büyük gurur ve sevinçle sakin şekilde kente gidileceğini söyledi.

Herkesin başarıda emeği olduğunu dile getiren Yüce, "Emeği geçen bütün Sakaryalılara şükranlarımı arz ediyorum. Yönetime, başkana, sporculara, hocalarımıza ve Sakaryaspor'a gönül verenlere şükranlarımı arz ediyorum. Sakarya'ya bu yakışır. Sakarya'ya şampiyonluk yakışır. Sakarya bir başka." ifadelerini kullandı.

