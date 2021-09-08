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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı

08.09.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4 oyuncuyu kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kaleci Erkan Anapa ile Ufuk Budak, Alican Özfesli ve Herolind Shala'yı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kaleci Erkan Anapa, defans oyuncusu Ufuk Budak, orta saha oyuncuları Alican Özfesli ve Herolind Shala ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, oyunculara "Erzurumspor’a hoş geldiniz'' ifadesi kullanıldı.

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