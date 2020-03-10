YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı

ERZURUM HABERLERİ  | 10.03.2020 20:56 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Erkan Sözeri ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiği belirtildi.

Sözeri'nin sözleşmesinde tazminat maddesi olmadığı ve kendisinin de herhangi bir talepte bulunmadığının aktarıldığı açıklamada, "Takımımıza emekleri için teşekkür ediyor, hocamıza bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Erzurum temsilcisi, TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek O Ses Türkiye jürisinden olay sözler! Acun Ilıcalı küplere binecek
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Erkan Sözeri Futbol TFF 1. Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

’’Bir an evvel iyileşip tekrar görevime dönmek istiyorum’’

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Dumlupınar Stadyumuna 3 bin 100 kişilik tribün yapımı devam ediyor

Horasan Belediyesi’nden bahar temizliği

Horasan Belediyesi’nden bahar temizliği

Zonguldaklı gurbetçi amatör takıma başkan oldu

Zonguldaklı gurbetçi amatör takıma başkan oldu

Erzurum Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:04
Sabah
06:27
Öğle
12:30
İkindi
15:47
Akşam
18:23
Yatsı
19:41

Erzurum Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Şeker Eczanesi
Palandoken
Şüheda Eczanesi
Yakutiye
Merkez Eczanesi
Tortum
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Kadınlarda cinsel problemlere dikkat

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Maçın ardından

Maçın ardından

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Okul fobisi değil, ayrılık anksiyetesi

Bunlar saçlara zarar veriyor

Bunlar saçlara zarar veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.