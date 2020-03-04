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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

ERZURUM HABERLERİ  | 04.03.2020 20:02 | Son Güncelleme

Teknik direktör Erkan Sözeri: "Hatayspor maçı çok önemli ve bizim için final niteliğinde"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kazım Karabekir Stadı'nda teknik direktör Erkan Sözeri yönetimindeki antrenmanı, tribünleri dolduran taraftarın desteğiyle gerçekleştirdi.

Soğuk havaya rağmen takımlarının antrenmanına gelen taraftarlar, meşale yakıp cep telefonu ışıklarıyla futbolculara kritik maç öncesi moral verdi.

Erkan Sözeri, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarlarla bütünleşmek adına böyle bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Oyuncuların bu tür şeylerden olumlu şekilde etkilendiğini belirten Sözeri, "Hatayspor maçı çok önemli ve bizim için final niteliğinde. O yüzden iyi hazırlanıyoruz. Taraftarımızın verdiği desteğin bu maçın önemini kavramak adına çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sözeri, taraftarın beklentilerine en güzel şekilde cevap vermek istediklerini ifade ederek, "İnşallah Hatay'dan çok iyi sonuçla dönerek ondan sonra salı günü Karagümrük, ardından da Akhisar maçlarını iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Oyuncularımız bile artık bana gelip 'Hocam kimin oynayıp oynamadığı önemli değil biz şampiyon olalım bu camiaya şampiyonluğu yaşatalım' diyorlar. Özellikle pazar günü oynadığımız maçtan sonra bütünleşmek daha önemli hale geldi." diye konuştu.

Taraftar desteğinin kendilerini şampiyonluğa götüreceğini savunan Sözeri, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim arkamızda taraftarımız olursa daha rahat şekilde şampiyonluğa gideceğiz çünkü buraya gelen takımlar buradan çıkamayacak. Bunun için taraftarımıza çok büyük görev düşüyor. Hem oyuncuların performanslarını artırmak hem de rakipleri psikolojik etki altında almak için Hatay'dan iyi skorla dönüp diğer maçlarda tribünleri dolu görmek istiyoruz."

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Hasan Hatipoğlu da kalan 9 haftanın çok önemli olduğunu anlattı.

Her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını vurgulayan Hasan, şunları kaydetti:

"Her maç bizim için final ve kazanmak için sahaya çıkacağız. İçeride bunun hesaplarını yapıyoruz. Bu saatten sonra şampiyonluğu vermek istemiyoruz sezon başından beri de hedefimiz buydu. Bu hafta da galip geleceğimize inanıyorum en kötü bir puanla döneceğiz. İyi gidecek ve sonunda şampiyon olacağız. Taraftarlarımız çok inanmış biz de sahada iyi mücadele ettiğimiz müddetçe gerisi gelecektir."

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