Büyükşehir Belediye Erzurumspor için Süper Lig yolunda kritik 180 dakika

TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup eden ve yarın İzmir'de Altay'ın konuğu olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı bu karşılaşma ve ligin son haftasındaki Cesar Grup Ümraniyespor maçından 3 puanla ayrılıp Süper Lig hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

- "Hedefimiz ve camiamızın beklentisi sezon sonunda Süper Lig'e yükselmek"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Dal, AA muhabirine, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Altay ile oynayacakları müsabakanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Sezon boyunca teknik heyet ve futbolcuların, takımı Süper Lig'e çıkarmak için ellerinden geleni yaptığını aktaran Dal, "Hedefimiz ve camiamızın beklentisi sezon sonunda Süper Lig'e yükselmek. Çünkü bu şehir futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Tüm hava koşullarında takımı destekleyen, evinde ve deplasmanda takımının yanında olan fedakar bir taraftar grubuna sahibiz. Süper Lig'i hak eden, her şeyiyle futbolun realitesine uygun, centilmence mücadele eden ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan bir takımız." diye konuştu.

- "Mehmet Özdilek ile lige verilen arada iyi çalıştık, hazırlandık"

Dal, Altay ve Cesar Grup Ümraniyespor maçlarında puan kaybı yaşamadan sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti: