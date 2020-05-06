YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lig hazırlıklarına başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lig hazırlıklarına başlıyor

ERZURUM HABERLERİ  | 06.05.2020 20:41 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lig hazırlıklarına başlıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ligin hazırlıklarına 8 Mayıs Cuma günü başlayacağını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği takvim nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin belirlenen takvim doğrultusunda başlayacağını açıklaması üzerine A takım kafilemizden Erzurum'da olmayan oyuncularımızın da katılımıyla gereken testler yapılacak ve 8 Mayıs Cuma günü antrenmanlara başlayacağız.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Futbol TFF 1. Lig

En Çok Okunan Yerel Haberler

ASÜ spor takımları başarılarıyla dikkat çekiyor

ASÜ spor takımları başarılarıyla dikkat çekiyor

Büyükşehir’den 20 bin aileye Ramazan yardımı

Büyükşehir’den 20 bin aileye Ramazan yardımı

Hibe hindi etleri hayvanseverler aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırıldı

Hibe hindi etleri hayvanseverler aracılığıyla sokak hayvanlarına ulaştırıldı

MAÜ Arap dili ve kültürü çalışmalarına yeni bir soluk getirdi

MAÜ Arap dili ve kültürü çalışmalarına yeni bir soluk getirdi

Kerevitaş birinci çeyrekte konsolide cirosunu yüzde 13 artırdı

Kerevitaş birinci çeyrekte konsolide cirosunu yüzde 13 artırdı

Maaşını çekemeyen yaşlı kadının yardımına jandarma ekipleri koştu

Maaşını çekemeyen yaşlı kadının yardımına jandarma ekipleri koştu

Erzurum Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:23
Sabah
05:02
Öğle
12:17
İkindi
16:08
Akşam
19:21
Yatsı
20:53

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Kırküzer Eczanesi
Palandoken
Defne Eczanesi
Yakutiye
Sağlık Eczanesi
Palandoken
Öztürk Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İlaç kullanmadan sivilce izlerinden kurtulmak mümkün

İlaç kullanmadan sivilce izlerinden kurtulmak mümkün

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Aziziye’den Ramazan Yardımı

Aziziye’den Ramazan Yardımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.