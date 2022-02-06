Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Manisa FK maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yücel İldiz, takımın başına yeni geldiğini bu sebeple kazanarak iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Yücel İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zor bir rakibe karşı oynayacaklarını bildiklerini belirtti.

Rakibin son dönemde formda bir takım olduğunu ifade eden İldiz, "Hafta başında göreve başladık ve rakibimiz son dönemde gerçekten formda bir ekipti. Erzurumspor sezona iyi başlamış son dönemlerde ise duraklama dönemine girmişti. Biz bu duraklamayı kaldırmak istiyorduk." dedi.

İldiz, mavi-beyazlı ekibin başındaki ilk maçını kazandığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Kazanarak başlamak istiyorduk. Biraz tutuk başlar gibi olduk ama giderek açıldık. Açık söylemek gerekirse rakibimiz de iyi tepki verdi. Golü bulduk penaltıyı atsak oyun biraz daha rahatlayacaktı ama kaçırınca rakip iştahlandı ve çok yüklendi. Oyunun sonuna doğru tekrar toparlandık goller kaçırdık ama sonuç olarak kazanmasını bildik." diye konuştu.

Taraftarın maç boyunca takımın desteklediğini anlatan İldiz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bize bugün gerçekten 3 puan lazımdı ama 3 puandan daha çok birliktelik lazımdı. Motive olmamız gerekiyordu ve bugün hepsi oldu. Taraftarlarımız bizi inanılmaz destekledi. Erzurumspor'a da bu yakışır. 3 puan önemliydi ve yeni bir mücadeleye başladık. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve sonunda inşallah kazanan biz oluruz."

- Altay: "Önümüzdeki çok önemli dönemeci geçemedik"

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay da bireysel oyuncu kalitesi yüksek bir takıma karşı oynadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şampiyonluğa giden ve üst kalitedeki bir takıma karşı mücadeleden memnunum ama oyundan memnun değilim. İlk devre maçı koparabilecek pozisyonlar yakaladık ve bu dakikalarda atacağımız bir gol fiziksel üstünlüğümüzün devamıyla maçı çok farklı yönlere götürebilirdi fakat bireysel oyuncu kalitesi yüksek takımlardan bir tanesi maçı bitirmeyi biliyor. Buradan çıkarmamız gereken en önemli ders kendi oyunumuzu skordan ve rakipten bağımsız olarak oynama kültürüne devam etmeliyiz. Bunun ihtiyacı da sabırdan geçiyor."

Altay, ligin uzun bir maraton olduğuna dikkati çekerek, "Fizik olarak üstünlük sağladık ve maçı kazanabilirdik. Önümüzdeki çok önemli dönemeci geçemedik. Lig uzun bir maraton ve ben şu an hala sınırın gerisinde olduğumuzu düşünmüyorum. Bu maçtan dersler çıkarıp kazanımları da yanına koyarak ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

