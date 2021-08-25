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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mikhail Rosheuvel'i kadrosuna kattı

25.08.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mikhail Rosheuvel'i kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mikhail Rosheuvel'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hollandalı Mikhail Rosheuvel ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor’a 'hoş geldin' Mikhail Rosheuvel" ifadesi kullanıldı.

Mikhail Rosheuvel, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Dhafra takımında forma giymişti.

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