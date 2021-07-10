Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Nijeryalı forvet Olanare'yi kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Nijeryalı forvet Aaron Samuel Olanare'yi transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşındaki oyuncu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Aaron Samuel Olanare." ifadesi kullanıldı.
Daha önce Nijerya Milli Takımı'nda da görev yapan Olanare, geçen sezon Çin'in Changchun Yatai takımında forma giymiş ve 1 Ocak'tan itibaren kulüpsüz kalmıştı.
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