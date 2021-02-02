Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı çalışmalarla sona erdi.

Sakatlıkları devam eden Gabriel Obertan ve Elba Rashani, antrenmanda yer almadı. Yeni transferlerden Bogdan Butko ise takımla çalıştı.

Hazırlıklarını tamamlayan mavi-beyazlılar, Sivas'a gitti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın saat 13.30'da Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

