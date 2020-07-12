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Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları Altay maçının ardından sokaklara döküldü

ERZURUM HABERLERİ  | 12.07.2020 20:47 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarları Altay maçının ardından sokaklara döküldü

TFF 1. Lig 33. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un deplasmanda Altay'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından taraftarlar sokaklarda kutlama yaptı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından ellerinde bayrak ve meşalelerle Cumhuriyet Caddesi'ne akın eden mavi-beyazlı takımın taraftarları, sokaklarda araç konvoyu oluşturdu.

Taraftarlar, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kent merkezinde halaylar çekerek "Şampiyon Erzurum" sloganları attı.

Alınan galibiyetin ardından sevinç gösterilerinde bulunan vatandaşlara polis ekipleri de sosyal mesafeyi korumaları uyarısında bulundu.

Cadde ve sokaklarda kutlama yapan taraftar gruplarına bazı vatandaşlar da evlerinin penceresinden ıslıklarla eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altay maçındaki galibiyeti ile TFF 1. Lig ikinci sıradaki yerini koruyarak, Süper Lig'e yükselme şansını son haftaya taşıdı.

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