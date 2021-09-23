YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlarından destek bekliyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlarından destek bekliyor

23.09.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sportif direktör Muzaffer Bilazer: - "Erzurum şehri ve takımı bu ülke için hafif bir kulüp değil. Erzurum bu ülke için mihenk taşıdır. İnsanlar bunun farkında değiller ama bunu hissettirmemiz lazım" - "Ciddi emekler verilip bedeller ödeniyor. Bunların hakemlerin keyfinden zayi olmasına artık 'dur' demek zorundayız"

YUNUS HOCAOĞLU - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sportif direktörü Muzaffer Bilazer, taraftarlarından destek isteyerek, "Hangi oyuncuyu alırsak alalım Erzurumspor taraftarının desteğini almadan şampiyon olma şansımız yok." dedi.

Muzaffer Bilazer, AA muhabirine, taraftarların takım için büyük bir itici güç olduğunu vurgulayarak, takımın Süper Lig'den düşmesinden dolayı bazı kırgınlıkların yaşanabileceği kaydetti.

Bilazer, taraftarın desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarımızın, gücünün farkında olması gerekiyor. Motivasyon kaybı yaşanabilir ama bunu düzeltmek için ciddi mücadele veriyoruz. Taraftarımızın desteğine fazlasıyla ihtiyacımız var. Erzurumspor taraftarı bu ülkede 4 takımdan sonra belki de en özel taraftardır. Yaşanan bu süreçteki küskünlüğü anlayabiliyorum ama bizi güçlerinden mahrum etmesinler. Hangi oyuncuyu alırsak alalım Erzurumspor taraftarının desteğini almadan şampiyon olma şansımız yok."

Hakemlerin kararlarına da değinen Bilazer, "Hakem hatasıyla kazanmayı da kaybetmeyi de sevmiyorum. Bu sene bir pozisyonda bizim lehimize karar verildi ama onun dışındaki bütün pozisyonlar aleyhimize oldu." diye konuştu.

- "Hakemlerin öğretici ve doğru referans olması lazım"

Bilazer, ligin 5. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 yenildikleri maçı da hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ümraniye maçında hakemin ne yaptığı değil ne hissettirdiği çok önemli ve hakem iyi şeyler hissettirmiyordu. Son dakika bizim kaptanımızı atıyor. Davranış biçimi çok yanlış ve çirkin. Maçtan sonra hakem odasına gittim oyucumuz ne yaptı bunu sormak istedim. Hatta oyuncumuz da gitmiş onu dışarı atmış. 'Oyuncumuz ne dedi' diye sordum bana rapor edeceğini söyledi. Hakemlerin öğretici ve doğru referans olması lazım."

Mavi-beyazlı takımın büyük emekler vererek bugünlere geldiğini anlatan Bilazer, şunları kaydetti:

"Bu takım inanılmaz paralar harcadı, emek verdi ve şampiyon oldu, basit hakem hatalarıyla küme düştü, tekrar çıktı, tekrar düştü. VAR uygulaması varken de yokken de bedel ödüyoruz. Ümraniye maçında VAR olsaydı bir pozisyonumuz çok net penaltıydı. Erzurum şehri ve takımı bu ülke için hafif bir kulüp değil. Erzurum bu ülke için mihenk taşıdır. İnsanlar bunun farkında değiller ama bunu hissettirmemiz lazım. Ciddi emekler verilip bedeller ödeniyor. Bunların hakemlerin keyfinden zayi olmasına artık 'dur' demek zorundayız. Hakemlerdeki 'Erzurumspor'dan bize zarar gelmez' düşüncesini değiştiremezsek bedel ödemeye devam ederiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kiloSapanca Gölü'nden çıktı! Tam 23 kilo
PARTNER"Burnum estetik, bana niye benzesin?""Burnum estetik, bana niye benzesin?"
Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Atatürk Üniversitesi arasında iş birliği protokolüTürkiye Buz Pateni Federasyonu ile Atatürk Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
04:33
Sabah
05:56
Öğle
12:12
İkindi
15:37
Akşam
18:18
Yatsı
19:37

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Selimiye Eczanesi
Palandoken
Hürriyet Eczanesi
Yakutiye
Gülakar Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.