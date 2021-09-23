Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarlarından destek bekliyor

YUNUS HOCAOĞLU - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sportif direktörü Muzaffer Bilazer, taraftarlarından destek isteyerek, "Hangi oyuncuyu alırsak alalım Erzurumspor taraftarının desteğini almadan şampiyon olma şansımız yok." dedi.

Muzaffer Bilazer, AA muhabirine, taraftarların takım için büyük bir itici güç olduğunu vurgulayarak, takımın Süper Lig'den düşmesinden dolayı bazı kırgınlıkların yaşanabileceği kaydetti.

Bilazer, taraftarın desteğine her zaman ihtiyaç duyduklarını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Taraftarımızın, gücünün farkında olması gerekiyor. Motivasyon kaybı yaşanabilir ama bunu düzeltmek için ciddi mücadele veriyoruz. Taraftarımızın desteğine fazlasıyla ihtiyacımız var. Erzurumspor taraftarı bu ülkede 4 takımdan sonra belki de en özel taraftardır. Yaşanan bu süreçteki küskünlüğü anlayabiliyorum ama bizi güçlerinden mahrum etmesinler. Hangi oyuncuyu alırsak alalım Erzurumspor taraftarının desteğini almadan şampiyon olma şansımız yok."

Hakemlerin kararlarına da değinen Bilazer, "Hakem hatasıyla kazanmayı da kaybetmeyi de sevmiyorum. Bu sene bir pozisyonda bizim lehimize karar verildi ama onun dışındaki bütün pozisyonlar aleyhimize oldu." diye konuştu.

- "Hakemlerin öğretici ve doğru referans olması lazım"

Bilazer, ligin 5. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 yenildikleri maçı da hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ümraniye maçında hakemin ne yaptığı değil ne hissettirdiği çok önemli ve hakem iyi şeyler hissettirmiyordu. Son dakika bizim kaptanımızı atıyor. Davranış biçimi çok yanlış ve çirkin. Maçtan sonra hakem odasına gittim oyucumuz ne yaptı bunu sormak istedim. Hatta oyuncumuz da gitmiş onu dışarı atmış. 'Oyuncumuz ne dedi' diye sordum bana rapor edeceğini söyledi. Hakemlerin öğretici ve doğru referans olması lazım."

Mavi-beyazlı takımın büyük emekler vererek bugünlere geldiğini anlatan Bilazer, şunları kaydetti:

"Bu takım inanılmaz paralar harcadı, emek verdi ve şampiyon oldu, basit hakem hatalarıyla küme düştü, tekrar çıktı, tekrar düştü. VAR uygulaması varken de yokken de bedel ödüyoruz. Ümraniye maçında VAR olsaydı bir pozisyonumuz çok net penaltıydı. Erzurum şehri ve takımı bu ülke için hafif bir kulüp değil. Erzurum bu ülke için mihenk taşıdır. İnsanlar bunun farkında değiller ama bunu hissettirmemiz lazım. Ciddi emekler verilip bedeller ödeniyor. Bunların hakemlerin keyfinden zayi olmasına artık 'dur' demek zorundayız. Hakemlerdeki 'Erzurumspor'dan bize zarar gelmez' düşüncesini değiştiremezsek bedel ödemeye devam ederiz."

