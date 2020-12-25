YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile ilk antrenmanına çıktı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile ilk antrenmanına çıktı

ERZURUM HABERLERİ  | 25.12.2020 16:47 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile ilk antrenmanına çıktı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir'den sonra takımın başına getirilen Mesut Bakkal yönetiminde ilk idmanını yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas organizasyonu ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak günü tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Malatya'ya hareket edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Erzurum Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
05:57
Sabah
07:28
Öğle
12:20
İkindi
14:42
Akşam
17:02
Yatsı
18:27

Erzurum Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Yenı Bölge Eczanesi
Palandoken
Erzurum Eczanesi
Yakutiye
Şule Aydın Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Öznur Eczanesi 24.00'A Kadar Açık
Aziziye
Merkez Eczanesi
Hinis
Murat Eczanesi
Horasan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.