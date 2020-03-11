Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek'le her konuda anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Erzurum temsilcisinde, Fatih Karagümrük'e karşı iç sahada dün alınan 3-1'lik yenilginin ardıdan, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

Öte yandan, takımın yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'de mücadele edilen 2018-2019 sezonunda da mavi-beyazlı takımın başında görev almıştı.

