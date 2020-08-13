YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

ERZURUM HABERLERİ  | 13.08.2020 19:38 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde hazırlıklarına devam eden mavi-beyazlı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.

Sabah antrenmanında kuvvet ve kondisyon çalışması yapan Erzurum temsilcisi, günün ikinci idmanını sahada gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma ile başladı.

Futbolcular, 1 saat 15 dakika süren idmanı 5'e 2 çalışması, minyatür ve çift kale maç ile tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kesintilerin nedeni leylekler

Kesintilerin nedeni leylekler

Kırmızı ışıktan geçince karşıdan gelen otomobille çarpıştı

Kırmızı ışıktan geçince karşıdan gelen otomobille çarpıştı

Gördes’te yeni seraların montajı başladı

Gördes’te yeni seraların montajı başladı

Erzurum Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
03:43
Sabah
05:18
Öğle
12:25
İkindi
16:13
Akşam
19:22
Yatsı
20:51

Erzurum Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Solakzade Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Ertuğrul Gazı Eczanesi
Palandoken
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Erzurum’da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı

Erzurum’da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Erzurum Kurumsal Kent Kimliği Logosu Tanıtıldı

Erzurum Kurumsal Kent Kimliği Logosu Tanıtıldı

Gelin Adayının Itibarı Kurbanlık Gelin Koçu

Gelin Adayının Itibarı Kurbanlık Gelin Koçu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.