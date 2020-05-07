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Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

ERZURUM HABERLERİ  | 07.05.2020 22:39 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Kovid-19 testleri sonucunda bir kulüp çalışanının testi pozitif çıkan ve bir kulüp çalışanının da durumu şüpheli olan Fenerbahçe Spor Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederek acil şifalar diliyoruz."

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