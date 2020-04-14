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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan "Şehitler Haftası" paylaşımı

ERZURUM HABERLERİ  | 14.04.2020 17:23 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan "Şehitler Haftası" paylaşımı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, "Şehitler Haftası"nı hazırladığı video kliple andı.

Mavi beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 14-20 Nisan'da kutlanan "Şehitler Haftası" dolayısıyla kulüp tarafından bir video klip hazırlandığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Allah'ın adını yüceltmek adına, bayrak inmesin, ezan susmasın, vatan bölünmesin diye ölümü ölümsüzleştiren, hayata zirvede veda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, tribünlerde ellerinde Türk bayrağı taşıyan taraftarın görüntüleri ile güvenlik güçlerinin kara, hava ve denizdeki operasyonlarından görüntülere yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Erzurum Şehitler Haftası

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