Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ertelenen genel kurulu 3 Ağustos'ta yapılacak

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulu, 3 Ağustos'ta yapılacak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle ertelenen olağanüstü seçimli genel kurulunun 3 Ağustos Çarşamba günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde saat 16.00'da gerçekleştirileceği bildirildi.



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