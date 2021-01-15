Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı çalışmasını tamamladı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Ocak 2021 ayının son oturumunda Denetim Kurulu üyeliklerine 5 isim seçildi.

Mustafa Bayar başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem dışı olarak, Büyükşehir Belediyesine kanser taraması ve tıbbi amaçlı kullanmak üzere özel amaçlı römork, mobil muayene aracı ve mamografi aracının şartsız bağışlanmak üzere teklif gündeme alındı.

Gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, AK Parti Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan’ın Emniyet Teşkilatı Vazife Mamulleri Şehitler Vakfı’nın Adana İl Başkanlığına atandığını duyurarak tebrik etti. Demirdağ, “Belediyemizde çalışanlarından şikayetler aldık. Özellikle Muhtarlıklar Dairesi ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlıklarında çalışan, daha önce daire veya şube başkanlığı yapmış arkadaşlarımızın mesai bitiminde araçlarının, bagajlarının arandığı bilgisi gelmiştir. Bu gerçektir arkadaşlar, delili ispatlıdır. Arkadaşlarımız sorduklarında Başkan Zeydan Karalar’ın talimatı olduğunu söylüyorlarmış. Bu, arkadaşlarımızı incitici ve aşağılayıcı bir durum olduğunu düşünüyorum. Genel sekreterliğin ve başkanlığın bu konuda bize bilgi verilmesini istiyoruz” dedi.

Sayıştay raporları sonuçlarının meclis üyelerine dağıtıldığı ayrıca ve belediyenin internet sitesinde de yayınlandığını belirten Mustafa Bayar, bu raporların okunmuş sayılacağını belirterek gündeme geçti.

Gündemin 55. Maddesinde, kurulacak olan Emniyet Genel Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olmak üzere Atlı Polis Amirliği’ne kurulacak olan atların bakımı, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçların karşılanması amacıyla belirtilen taşınmazın İl Emniyet Müdürlüğüne 25 yıl süreyle bedelsiz tahsisine ait teklif, komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi.

Gündemin 56. Maddesinde 5 kişilik denetim Komisyonu için seçim yapıldı. CHP’li Hatice Yılmaz 22, MHP’li Yusuf Eroğlu 50, MHP’li Atilla Göktaş 50, MHP’li Yusuf Arısoy 50 ve AK Parti’li Furkan Bozkurt 49 oy alarak denetim kurulu üyeliğine seçildi. 26 oy geçersiz sayıldı.

Gündemin son maddesi olan Büyükşehir Belediyesine kanser taraması ve tıbbi amaçlı kullanmak üzere özel amaçlı römork, mobil muayene aracı ve mamografi aracının şartsız bağışlanmak üzere teklif Kanunlar Komisyonuna havale edildi.

Ocak ayı çalışmalarını tamamlayan Adana Büyükşehir Belediyesi 8 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanacak.

