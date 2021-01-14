YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Bornova Belediye

Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Bornova Belediye

14.01.2021 11:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Bornova Belediye

Türkiye Basketbol Ligi’nde ilk yarının son maçları bu hafta oynanıyor.

Türkiye Basketbol Ligi’nde ilk yarının son maçları bu hafta oynanıyor. Temsilcimiz Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un rakibi İzmir deplasmanında Bornova Belediyesi.
Geçtiğimiz hafta Kurtdereli Spor Salonu’nda 2 uzatma sonucunda oynadığı Manisa BBSK maçını kazanmayı başaran Büyükşehir Belediye 15. Haftaya 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 3. sırada girdi. İzmir temsilcisi Bornova Belediyesi ise 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile maç eksiğine rağmen 5. sırada yer alıyor.
Manisa karşılaşmasında 21 sayı 19 ribauntluk istatistiği ile maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Zane Knowles İzmir deplasmanı hakkında, “Grafiğimizin yükselişini, takımın birbirine uyumunu görmek sevindirici. Devrenin son maçı için yine güçlü bir rakip ile karşılaşacağız. Artık maç kaybetmeden hedefimize en kısa yoldan şampiyon olarak ulaşmak için savaşmanın, mücadele etmenin, pes etmemenin en değerliği olduğu zaman dilimindeyiz. Galibiyet ve mağlubiyetler sıralamada büyük oynamalara neden olacaktır. Bu maçı da kazanıp devreyi moralli kapatmak istiyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.
16.01.2021 Cumartesi günü saat 15.00’da Altındağ Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma TBF Tv’nin Youtube hesabından naklen buluşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Balıkesir Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:53
Sabah
08:21
Öğle
13:22
İkindi
15:52
Akşam
18:14
Yatsı
19:37

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Asri Eczanesi
Merkez
Feyza Eczanesi
Merkez
Plevne Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Yeni Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Bornova Belediye

Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Bornova Belediye

Gönen’in yüksek kesimlerine ilk kar düştü

Gönen’in yüksek kesimlerine ilk kar düştü

Evlerini satıp tekne kiralayarak denize açılan çift 6 yıldır "mavi dünya"da yaşıyor

Evlerini satıp tekne kiralayarak denize açılan çift 6 yıldır "mavi dünya"da yaşıyor

Gönen’de ilk aşı Başhekim Atıcı’ya yapıldı

Gönen’de ilk aşı Başhekim Atıcı’ya yapıldı

Balıkesir’de jandarma 14 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma 14 aranan şahsı yakaladı

(Özel) 52 gün sonra yeniden başladı

(Özel) 52 gün sonra yeniden başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.