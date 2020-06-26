YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Büyükşehir Belediyesi 100 bin seccade dağıttı

Büyükşehir Belediyesi 100 bin seccade dağıttı

ANTALYA HABERLERİ  | 26.06.2020 15:53 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde cami avluları, okul bahçeleri ve kapalı pazar alanlarında kılınan Cuma Namazı öncesinde 19 ilçede vatandaşlara 100 bin tek kullanımlık seccade dağıttı.Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla sosyal mesafe kulları çerçevesinde Cuma Namazı kılınan cami, okul bahçesi ve kapalı pazar yerlerinde cemaate ücretsiz tek kullanımlık seccade dağıtımına devam etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde cami avluları, okul bahçeleri ve kapalı pazar alanlarında kılınan Cuma Namazı öncesinde 19 ilçede vatandaşlara 100 bin tek kullanımlık seccade dağıttı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla sosyal mesafe kulları çerçevesinde Cuma Namazı kılınan cami, okul bahçesi ve kapalı pazar yerlerinde cemaate ücretsiz tek kullanımlık seccade dağıtımına devam etti. Geçtiğimiz hafta kent merkezinde başlayan uygulama bu hafta tüm ilçelere taşındı. Gazipaşa’dan Kaş’a tüm ilçelerde yanlarında seccade getirmeyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı tek kullanımlık seccade ile namazlarını kıldı. Büyükşehir Belediyesi, toplam 100 bin seccade dağıtımı gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle açık alanlarda namazını kılan vatandaşlar daha sağlıklı ve hijyen bir şekilde ibadet yapabilmenin huzurunu yaşadı. Antalyalılar, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBomba 'aşk' iddiası!Bomba 'aşk' iddiası!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 26 Haziran Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:33
Öğle
13:05
İkindi
16:56
Akşam
20:28
Yatsı
22:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Haziran Cuma

Esra Çelik Eczanesi
Muratpasa
Mandalin Eczanesi
Muratpasa
Merkez Eczanesi
Muratpasa
Serter Eczanesi
Muratpasa
Şehir Eczanesi
Muratpasa
Zencefil Eczanesi
Muratpasa
Aktan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İzinsiz alanlara çadır ve kamp kuranlara 82 bin lira ceza

İzinsiz alanlara çadır ve kamp kuranlara 82 bin lira ceza

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Döşemealtı’na Motokros Parkuru Inşa Ediliyor

Döşemealtı’na Motokros Parkuru Inşa Ediliyor

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.