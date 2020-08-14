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Büyükşehir Belediyesi, 20. Caddedeki kavşağa trafik sinyalizasyon sistemi kurdu

MERSİN HABERLERİ  | 14.08.2020 11:17 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 50.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 50. Yıl Mahallesinde çok sayıda kazanın meydana geldiği 15. Cadde ile 20. Cadde kesişiminde bulunan kavşağa, kazaları minimuma indirmek için trafik sinyalizasyon sistemi yerleştirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun trafik nedeniyle çok sayıda kazanın meydana geldiği 50. Yıl Mahallesinde 15. Cadde ile 20. Cadde kesişimindeki kavşak için harekete geçti. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğin güvenli hale getirilmesi amacıyla kavşağa trafik sinyalizasyon sistemi yerleştirdi. Kısa sürede yerleştirilen trafik sinyalizasyon sistemi ile kazalar minimuma indirilerek, vatandaşların güvenli bir şekilde kavşaktan geçişi sağlandı.

“Ben buna trafik ışığı demiyorum, cankurtaran ışığı diyorum”
50. Yıl Mahallesi Muhtarı Nergis Özcan, aynı kavşakta kendisinin de kaza yaptığını belirterek, trafik sinyalizasyon sisteminin yerleştirilmesinden dolayı hem muhtar olarak hem de bir vatandaş olarak mutlu olduğunu söyledi. Özcan, “Ciddi derecede kazalarımızın olduğu bir noktaydı. Birçok kazaya tanık oldum. Kendim de kaza yaptım. 11 yıldır buraya trafik ışığı yerleştirilmesini bekliyordum ama kısmet ben muhtar olduğum zamanaymış. Burada o kadar çok insan öldü, o kadar çok insan sakat kaldı ki, ben buna trafik ışığı demiyorum, cankurtaran ışığı diyorum. Burası yapıldığı için çok mutluyum. Mahalle sakinlerimiz de çok mutlular. Teşekkür ediyorum” dedi.

“10 gündür trafik ışıklarımız var ve o gün bugündür kaza yok”
Üç yıldır 50. Yıl Mahallesinde oturan ve birçok kazaya tanık olduklarını ifade eden Nadir Ceyhan Karamanlı ise “Burada 3 yıl içerisinde olan kaza sayısı neredeyse 40’ı buldu. Felaket kazalar oldu burada. Yaklaşık 10 gündür ışıklarımız var ve o gün bugündür kaza yok” diye konuştu.

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