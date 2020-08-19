Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarını il geneline yaydı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Aydıncık, Bozyazı, Gülnar, Mut, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde sathi ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamında 11,2 kilometre sathi asfalt kaplama ve 3 bin 500 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aydıncık ilçesi Karadere Mahallesinde 2,90 kilometre, Bozyazı ilçesi Kötekler Ustalar Yol Kavşağı-Ustalar-Ardıçlıtaş-Anamur-Ermenek yolunda 2 kilometre, Gülnar ilçesi Tırnak-Beydili-Emirhacı-Sipahili grup yolunda 3,30 kilometre, Mut ilçesi Suçatı-Aydınoğlu-Bozdoğan Mahallesinde 3 kilometre olmak üzere toplam 11,20 kilometre sathi asfalt kaplama yol yapımı hızla tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

Toroslar, Yenişehir ve Mezitli’de sıcak asfalt

Toroslar Yalınayak Mahallesi Kanal Yolu Caddesinde sıcak asfalt kaplama çalışmalarına başlayan ekipler, yolu hızla asfaltladı. Devam eden çalışmalarda Toroslar Kurdali Mahallesi 100014 ve 100017 sokaklar da sıcak asfaltla kaplandı.

Yenişehir Limonluk Mahallesi 24149 ve 24137 sokakta sıcak asfaltla kaplama ve kaldırım yapım çalışmalarını tamamlayan ekipler, yolu vatandaşların hizmetine sundu. Çalışmalarına hız veren ekipler, Mezitli Seymenli Mahallesi Söğütlüpınar Caddesinde sıcak asfaltla kaplama çalışmalarını tamamladı. Akkent Mahallesi Okan Merzeci Bulvarında MESKİ çalışmasının tamamlandığı kısımda zaman kaybetmeden sıcak asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, yenilenen yolları vatandaşların hizmetine sundu.

Çalışmalar kapsamında 3 bin 500 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek, yollar ulaşım için konforlu hale getirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, plan ve program çerçevesinde kentin dört bir yanında aralıksız olarak hizmet verirken, yenilenen yollar yurttaşların yüzünü güldürüyor. Kent genelinde sorunsuz bir ulaşım için muhtar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, eskiyen ve bozulan yollarda asfaltı yeniliyor.

Ekipler, özellikle altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollarda yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra yol ve yaya güvenliğini sağlamak adına kaldırımı olmayan yerleşim yerlerinin kaldırım ihtiyacını da gideriyor.

