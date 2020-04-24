YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Büyükşehir Belediyesi, asırlık çınarı unutmadı

Büyükşehir Belediyesi, asırlık çınarı unutmadı

MERSİN HABERLERİ  | 24.04.2020 10:41 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde, vatandaşların sıkıntılarına merhem olmak için çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi, asırlık çınarı unutmadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde, vatandaşların sıkıntılarına merhem olmak için çalışıyor. Ekipler, son olarak Tarsus’ta tek başına yaşayan 103 yaşındaki Bekir Yıldız’ın yardımına koştu.
Korona virüs sürecinde sağlığın yanı sıra ekonomik dar boğaz nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıları en aza indirebilmek için çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, kundaktaki bebeğin mamasından yaş almış vatandaşların gıda ihtiyacına kadar kapıları çalmaya ve yüzleri güldürmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Tarsus’un Gazipaşa Mahallesi’nde bulunan tek katlı evde, tek başına yaşayan 103 yaşındaki Bekir Yıldız oldu. Eşi uzun yıllar önce vefat eden, çocukları da yaşam mücadelesinde başka şehirlere çalışmaya gidince, tek başına yaşamaya başlayan Bekir Yıldız’ı evinde ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Şube Müdürlüğü personeli, kendisine gıda ve sağlık paketi verdi. Komşuları ve mahalle muhtarı Aydın Kızıltaş’ın destekleriyle hayata tutunan ve 4 yıl askerlik görevini yerine getirdiğini gururla söyleyen 103 yaşındaki Bekir Yıldız, birkaç sene öncesine kadar çalıştığını ve her zaman sağlığına önem verdiğini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin Tarsus’ta da açtığı aşhaneden her gün düzenli olarak sıcak yemek verilmeye başlanan Yıldız, “Bu korona virüs salgınının bir an önce son bulması tek dileğimdir. Kapımı çalan ve destek olan Büyükşehir personeline, diğer yetkililere ve Başkan Vahap Seçer’e teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Gazipaşa Mahallesi Muhtarı Aydın Kızıltaş ise Bekir Yıldız’ın mahalleli tarafından çok sevildiğini ve komşularının elinden geldiğince destek olduklarını belirterek, “Tabi ki Büyükşehir Belediyesi’nin, ona destek olması çok iyi oldu. Salgın süresince Büyükşehir ekiplerimiz, mahalle genelinde ihtiyaç sahibi insanlarımıza koli, süt ve yemek dağıtımı yapıyor. Bu noktada çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, asırlık çınarı unutmadı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!Eda Ece'den heyecanlandıran paylaşım!
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi

İsviçre'den getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da yurda yerleştirildi

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

83 yıl sonra aynı şiiri bir kez daha okudu

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

23 Nisan’da Çocuk Yuvasında Korku Dolu Anlar

23 Nisan’da Çocuk Yuvasında Korku Dolu Anlar

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

Azerbaycan'dan Kapadokya Havalimanı'na getirilen 289 kişi Niğde'ye götürüldü

"Şifalı eller" ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı

"Şifalı eller" ilk sahurunu hastanede görev başında yaptı

Mersin Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:21
Sabah
05:49
Öğle
12:45
İkindi
16:28
Akşam
19:31
Yatsı
20:52

Mersin Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Adalet Eczanesi
Merkez
Botan Eczanesi
Merkez
Değer Eczanesi
Merkez
Gülnar Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Nişantaşı Eczanesi
Merkez
Okyanus Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.