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Büyükşehir Belediyesi Aydın’a iki kreş kazandırıyor

AYDIN HABERLERİ  | 29.06.2020 14:18 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunacağı ve ailelerin de güvenle çocuklarını emanet edebileceği iki adet kreşin yapımında sona gelindi.Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocukların yetişmesini sağlamak, öz güvenlerini yükseltmek ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunacağı ve ailelerin de güvenle çocuklarını emanet edebileceği iki adet kreşin yapımında sona gelindi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, çocukların yetişmesini sağlamak, öz güvenlerini yükseltmek ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çocuklara spor, sanat ve eğitim desteğine devam eden Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi eğitim için açacağı kreşler hazır hale getiriliyor. Kreşler Efeler ilçesinde Adnan Menderes ve Girne Mahallelerinde yapılıyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek, özellikle gün boyu çocuğuyla vakit geçiren ebeveynlerin, günlük işlerine zaman ayırmakta zorluk çekmesi ya da çalışabilmek için çocuğunu emanet edecek güvenli bir yer bulamaması gibi sorunlara bu kreşler cevap verecek.
"Çocuklar için teknik her detay düşünüldü"
Her detayı çocukların güvenliği dikkate alınarak projelendirilen kreşlerin inşaatında, petrol türevi olan malzemeler kullanılmadı. İzolasyonda kullanılan malzemelerin yanı sıra kablolar ve borular da yanmayan malzemelerden seçilerek güvenlik standardı üst seviyeye çekildi. Normal bir daireye göre pencere sayıları ve boyutları daha fazla ve geniş tutularak sınıfların daha fazla ışık alması sağlandı. Tüm detaylarında çocukların gözetildiği modern kreşler, geleceğimiz olan çocuklara uzman personel ile kaliteli hizmet verecek.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kreşlerin Aydınlılara şimdiden hayırlı olmasını diledi.

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