Büyükşehir Belediyesi çatısına GES kurulacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hizmet Binası ve Antalya Ulaşım A.Ş. binasına çatı tipi güneş enerji santralleri (GES) kurarak, kendi elektriğini üreten ve depolayan ilk belediye olacak.

Enerji verimliliğini yaygınlaştırarak temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttıran Antalya Büyükşehir Belediyesi, Belediye Hizmet Binası ve Antalya Ulaşım A.Ş. Binasının çatılarına güneş enerji santralleri kuruyor. Antalya ve Türkiye’de akıllı şehirlerin artırılmasını hedefleyen MAtchUp Projesi kapsamında yürütülen çalışmayla Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Antalya Ulaşım A.Ş. binası çatılarına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak. Sisteme entegre “Enerji Depolama Sistemi” ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin kendi elektriğini üreten ve depolayan ilk belediyesi olacak.

Kurulum kısa süre sonra başlayacak

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımlarla yerel yönetim olarak Avrupa’da öne çıkan şehirlerarasında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 4 milyon 937 bin 500 TL yaklaşık maliyetli “260 kWp/249 kWe Üretim, 250 kWh Depolama, 81,25 kWp/80 kWe Üretim, 150kWh Depolama Sistemli Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri Kurulumu İşi” ihalesini gerçekleştirdi. İhaleyi alan firma, teklif ve dosyaların incelenmesinin ardından belirlenecek. Ardından önümüzdeki günlerde çatı tipi güneş enerji santrallerinin kurulumuna başlanacak.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aktif katılım sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, düşük karbon yoğunluğu ile vatandaşlarına yüksek yaşam kalitesi sunabilen şehirler arasına girmeyi hedefliyor.

