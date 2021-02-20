Büyükşehir Belediyesi, Çevre Yönetim Sistemi tetkikini başarıyla tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, TSE tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belge yenileme tetkikini başarı ile tamamlayarak belgesini yeniledi. Yenilenen ‘Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir tarafından Başkan Vahap Seçer’e takdim edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 26-28 Ekim 2020’de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 1400:2015 Çevre Yönetim Sistemi belge yenileme tetkikini başarı ile tamamlayarak belgeyi yenilemeye hak kazandı. Yenilenen belge Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Serkan Altundeğer ile Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Başkan Seçer’e makamında takdim edildi.

Belgeye sahip 4 büyükşehirden biri Mersin

30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip 4 büyükşehir belediyesinden biri olan ve ekolojik dengeyi koruyan, yaşanabilir, sağlıklı, temiz bir çevre oluşturmayı hedefleyerek hizmetlerine yön veren Mersin Büyükşehir Belediyesinin çevreci hizmetleri Türk Standartları Enstitüsü tarafından bir kez daha onaylandı.