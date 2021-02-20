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Büyükşehir Belediyesi, Çevre Yönetim Sistemi tetkikini başarıyla tamamladı

20.02.2021 10:12 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediyesi, Çevre Yönetim Sistemi tetkikini başarıyla tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, TSE tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belge yenileme tetkikini başarı ile tamamlayarak belgesini yeniledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, TSE tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belge yenileme tetkikini başarı ile tamamlayarak belgesini yeniledi. Yenilenen ‘Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir tarafından Başkan Vahap Seçer’e takdim edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 26-28 Ekim 2020’de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO 1400:2015 Çevre Yönetim Sistemi belge yenileme tetkikini başarı ile tamamlayarak belgeyi yenilemeye hak kazandı. Yenilenen belge Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Serkan Altundeğer ile Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürlüğü personelleri tarafından Başkan Seçer’e makamında takdim edildi.

Belgeye sahip 4 büyükşehirden biri Mersin
30 Büyükşehir Belediyesi içerisinde TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip 4 büyükşehir belediyesinden biri olan ve ekolojik dengeyi koruyan, yaşanabilir, sağlıklı, temiz bir çevre oluşturmayı hedefleyerek hizmetlerine yön veren Mersin Büyükşehir Belediyesinin çevreci hizmetleri Türk Standartları Enstitüsü tarafından bir kez daha onaylandı.

Belge yenileme tetkiki 3 gün sürdü
Büyükşehir Belediyesinde TSE tarafından gerçekleştirilen Çevre Yönetim Sistemi belge yenileme tetkikinde 24 birim tetkik edildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı teknik elemanlarınca yapılan çalışmalar kapsamında; birimlerin hizmetlerinin çevre boyutları, çevresel anlamda izlenmesi ve ölçülmesi gereken parametrelerin yer aldığı izleme ölçme planı ile çevre amaç-hedef planları yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesi, tüm bu planlar çerçevesinde hizmet ve projelerini Çevre Yönetim Sisteminin standartlarını gözeterek hayata geçiriyor. Böylece doğal kaynakları etkin kullanarak israfın önüne geçiyor. Büyükşehir, faaliyetleri nedeniyle oluşabilecek kirlilik ve katı atık birikimi gibi olumsuzlukları en başta kontrol altına alarak, minimize ediyor. Tüm bu hizmetleri yaparken benimsenen Çevre Yönetim Sistemi ile verimlilik artırılarak maliyetler düşürülürken, çevre konusunda verilen eğitimlerle de personelin çevre bilincinin artırılması sağlanıyor.

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