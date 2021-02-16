YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

16.02.2021 10:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ortak kullanım alanları, toplu taşıma araçları ve işletmelerde dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ortak kullanım alanları, toplu taşıma araçları ve işletmelerde dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, vatandaşları ve esnafı bu süreçte yalnız bırakmadıklarını, desteklerinin aralıksız olarak süreceğini belirtti.

Yaklaşık bir yıldır dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, gündemdeki yerini korumayı sürdürüyor. Son dönemde mutasyon geçiren virüs vakaları ülkemizde de görülmeye başlandı. Vaka sayılarında yaşanan düşüşe karşın mutasyonlu vakaların artışa geçmesi, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusundaki uyarıların artmasına neden oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi, vakaların ilk çıktığı günden bu yana hem önlem niteliğinde çalışmalarına, hem de vatandaşları bilinçlendirici yayınlarına devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı mobil dezenfekte ekipleri, başta toplu kullanım alanları olmak üzere; taksiler, dolmuşlar, servis araçları, duraklar, otogarlar, kamu kurum ve kuruluşlar ile işletmelerde dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Aydın’ın 17 ilçesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, dezenfeksiyon işleminin yanı sıra maske dağıtımlarını da devam ediyor. Kentin 3 farklı noktasında oluşturulan dezenfekte istasyonlarında da vatandaşlar ücretsiz olarak araçlarını dezenfekte edebiliyorlar.

“Vatandaşlarımıza ve esnafımıza desteklerimiz sürüyor”
Bu süreçte yorgunluk ve rehavete kapılmadan aynı ciddiyetle tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Vakalar azalsa da istenilen sayılara hala ulaşılamadı. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen her türlü desteği sunuyoruz. Dezenfekte çalışmalarımız ve maske dağıtımlarımız sürerken, bir yandan da bilinçlendirici yayınlarımız aralıksız olarak yapılıyor. Bu süreçten ekonomik olarak en çok etkilenen esnaflarımıza çeşitli şekillerde desteklerimiz devam ediyor. Son olarak aldığımız kararla, Büyükşehir’in kiracılarından işletmesi kapalı olanlardan hiç kira almayacağız ve işletmesi açık olan esnaflarımıza ise yüzde 50 indirim uygulayacağız. Vatandaşlarımıza ve esnafa desteklerimiz sürüyor ve bu aynı şekilde devam edecek” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Danla Bilic'in aşkı! İşte Danla Bilic'in aşkı!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 16 Şubat Salı

İmsak
06:29
Sabah
07:50
Öğle
13:28
İkindi
16:27
Akşam
18:55
Yatsı
20:11

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Ege Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diğer Haberler

Aydın’da bir hafta içerisinde 394 vaka görüldü

Aydın’da bir hafta içerisinde 394 vaka görüldü

Aydın’da bir hafta içerisinde 394 vaka görüldü

Aydın’da bir hafta içerisinde 394 vaka görüldü

Aydın’da soyut heykel tartışmasına MHP’li Alıcık’tan öneri

Aydın’da soyut heykel tartışmasına MHP’li Alıcık’tan öneri

Kuşadası Belediyesi’nden kaçak moloz dökenlerle mücadele

Kuşadası Belediyesi’nden kaçak moloz dökenlerle mücadele

İki günde 521 bin TL ceza uygulandı

İki günde 521 bin TL ceza uygulandı

Polis 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı

Polis 11 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.