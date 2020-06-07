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Büyükşehir belediyesi Didim’de mavi bayraklı sahilleri denetledi

AYDIN HABERLERİ  | 07.06.2020 12:56 | Son Güncelleme

Dünya çapında çevre duyarlılığı oluşturmak için ilan edilen Dünya Çevre Haftası, Aydın’da da Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çeşitli etkinliklerle kutlandı.Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi ile ortak bir çalışmaya imza atarak Didim’deki Mavi Bayraklı plajları denetledi, çevre temizliği farkındalığını artırmak için plajlarda temizlik yaptı.

Dünya çapında çevre duyarlılığı oluşturmak için ilan edilen Dünya Çevre Haftası, Aydın’da da Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi ile ortak bir çalışmaya imza atarak Didim’deki Mavi Bayraklı plajları denetledi, çevre temizliği farkındalığını artırmak için plajlarda temizlik yaptı. Çalışmada ayrıca temizlik personeline Mavi Bayrakla ilgili bilgilendirme de yapıldı.
Başta Didim’de denize girmek için en fazla tercih edilen Mavi Bayraklı Altınkum Plajı’nda yapılan çalışmalarda, günlük rutin temizlik işlemlerinden farklı olarak belirli alanlarda çöp sayımları da yapıldı. Sahillerde temizliğin simgesi olan Mavi Bayrak denetlemelerinde kullanılan yöntemle, belirlenen alandaki küçük ve büyük çöp sayıları alınarak bu sayılar denetlemelerde elde edilen skorlarla karşılaştırıldı. Didim sahilleri temizlik bakımından tam not alırken daha sonra da farkındalık oluşturmak için tüm sahiller boyunca başta küçük çöpler olmak üzere temizlik çalışması yapıldı.
Aydın’ın sahillerinin pırıl pırıl olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mavi Bayraklı plaj sayısını artırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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