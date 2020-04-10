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Büyükşehir Belediyesi e-ihale sistemine geçti

KONYA HABERLERİ  | 10.04.2020 13:33 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihale işlemlerinde e-ihale yöntemini kullanacak.Konya Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihaleleri elektronik ortamda gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi e-ihale sistemine geçti

Konya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihale işlemlerinde e-ihale yöntemini kullanacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ihaleleri elektronik ortamda gerçekleştirecek. İsteklilerin ilk oturuma katılmak için belediyeye gelmelerine gerek olmayacağı yeni uygulama ile; fiziksel olarak bir temasın olmayacağı ve ihale süreçlerinde virüsün olası etkilerinin asgari düzeye indirilmesine yardımcı olacağından yeni ilana çıkılacak ihalelerde tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesi işlemlerinde elektronik ihale (e-ihale) yöntemi kullanılacak.

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