Büyükşehir Belediyesi E-spor çalışmalarına başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyada ve Türkiye’de yükselişte olan elektronik sporlara (E-spor) yönelik çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi, E-spor oyuncularının profilini, isteklerini daha iyi anlayabilmek ve fikirlerini sürece dahil edebilmek için anket düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar öncesinde E-spor oyuncularının profilini ve isteklerini daha iyi anlayabilmek ve onların fikirlerini sürece dahil edebilmek için anket düzenleniyor.

www.abbsporhizmetleri.com adresinde yer alan ankette E-spor oyuncularının demografik özellikleri ve E-spor alanında Antalya’da ne gibi çalışmalar görmek istedikleri ile ilgili sorular yer alıyor. Anket ile e-spor alanında gençlerin bu alandaki istek ve ihtiyaçlarının ortaya çıkması sağlanarak, Antalya’da ne gibi etkinlikler düzenleneceği belirlenecek.

E-spor takımı kurulacak

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından süreç içerisinde E-spor takımı kurulması da planlanan çalışmalar arasında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan anket sonucunda, ilk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak ödüllü bir e-spor turnuvası düzenlenecek.

Anket online olarak doldurulacak

“E-spor Oyuncusu musunuz?” başlığıyla düzenlenecek olan anket www.abbsporhizmetleri.com internet adresinde yer alan web form üzerinden düzenleniyor.

