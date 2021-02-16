Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 4. Çevre Yolu için gece gündüz çalışıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin ihtiyacına yönelik sürdürülen yol açma çalışmalarında önemli bir yer tutan 4. Çevre Yolu için ekipler aralıksız çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Hüseyin Aksoy Caddesi-İsmet İnönü Bulvarı arasındaki kısım ile 32. Cadde-Nevit Kodallı Caddesi arasındaki kısmı kapsayan 4. Çevre Yolu çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de saha çalışmalarını incelediği bin 550 metre yol açma projesinde menfez kazı çalışmaları tamamlandı. Ayrıca 2 bin 800 metrekare toprakarme yapının panel üretimleri bitirildi.

“4. Çevre Yolu çalışmamız bir prototip niteliğinde”

4. Çevre Yolu sahasında iki kez incelemelerde bulunan Başkan Seçer, projenin yapılacak diğer çalışmaların prototipi niteliğinde olacağını belirterek, “4. Çevre Yolu toplamında yeni inşaat sahamız 950 metre. 600 metre de Vali Hüseyin Aksoy Caddesi ile İsmet İnönü Bulvarı arasındaki kısımda. Yani toplamda bin 550 metrelik bir güzergah çalışmasına başladık. 2021 yılı içerisinde de bu güzergahı tamamlayacağız. 35 metre genişliğindeki bir yol çalışmamız burası. Bütün müştemilat ile ince ayrıntılarına kadar düzenlenmiş, hesaplanmış, kaldırımı, altyapısı, yürüme ve bisiklet yollarıyla bundan sonraki açacağımız bulvarlar arasında bir prototip niteliğinde” açıklamasında bulunmuştu.