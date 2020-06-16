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Büyükşehir belediyesi ekipleri vatandaşları anonslarla uyarıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.06.2020 15:59 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri korona virüs ile mücadelede geçilen yeni normal süreçte vatandaşları sosyal mesafe ve kontrollü hayat konusunda yaptıkları anonslarla uyarmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri korona virüs ile mücadelede geçilen yeni normal süreçte vatandaşları sosyal mesafe ve kontrollü hayat konusunda yaptıkları anonslarla uyarmaya devam ediyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri İnönü Parkı’nda ve Mimarsinan Parkı’nda anonslarla uyarılarda bulundu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından sonra Kayserililer yavaş yavaş yeni normal hayata dönmeye başladı. Ancak yeni normalde, vatandaşların rehavete kapılmadan sosyal mesafeyi koruması, maske takması ve temizlik kurallarına uyulması noktasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri İnönü Parkı’nda ve Mimarsinan Parkı’nda araçlarla gezerek anonslar gerçekleştirdi. Sürecin doğru yönetilmesi adına vatandaşlara uyarılarda bulunan zabıta ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtımı yaptı.

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