Büyükşehir Belediyesi, esnafa 15 bin 500 gıda kolisi dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de 11 Mart’tan bu yana etkilerini gösteren korona virüs salgını sürecinde ekonomik olarak zor durumda kalan Mersin esnafına nefes aldırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 7 ilçede 15 bin 500 esnafa gıda kolisi dağıtan Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda bu desteğine devam edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak darda kalan esnafına nefes aldırmak için çalışmalar devam ediyor. Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Tarsus, Toroslar, Silifke ve Erdemli’deki esnafa bugüne kadar toplam 15 bin 500 gıda kolisi dağıtan belediye, bu hizmetini gelen talepler doğrultusunda Anamur’dan Tarsus’a kadar tüm ilçelerde, maddi ve manevi zorda olan esnaf için sürdürüyor.

Erdemli esnafına bin 500 gıda kolisi ulaştırıldı

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesiyle hazırlanan ve dağıtıma hazır hale getirilen gıda kolileri, virüs tehdidinin her anlamda zor günler yaşattığı bu günlerde vatandaşlara destek oluyor. Korona virüsün kent canlılığında önemli yeri olan esnafı da vurmasıyla Büyükşehir Belediyesi, gıda kolilerini hem merkezdeki hem de ilçelerdeki esnaf için hazır hale getirdi. Bu çerçevede, Erdemli Madeni Sanatkarlar Odasına 400 adet, Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 500 adet, Erdemli Şoförler ve Otomobilciler Odasına 400 adet ve Tömük Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 200 adet olmak üzere toplam bin 500 adet gıda kolisi, oda yetkililerinin belirlediği ihtiyaç listesine göre sahiplerine ulaştırıldı. Dağıtıma Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ da katıldı.