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Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Eryılmaz çalışmaları denetledi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.06.2020 13:34 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Canlı Hayvan Borsası’nda devam eden düzenlemeler ve İlaçlama Birimindeki çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili personelden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Canlı Hayvan Borsası’nda devam eden düzenleme ve iyileştirilme çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Eryılmaz çalışmaları denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Canlı Hayvan Borsası’nda devam eden düzenlemeler ve İlaçlama Birimindeki çalışmaları yerinde inceleyerek ilgili personelden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Canlı Hayvan Borsası’nda devam eden düzenleme ve iyileştirilme çalışmalarını inceledi. İlgili personelden bilgi alan Eryılmaz, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını istedi. Eryılmaz, "Canlı Hayvan Borsası’nı yenilenmiş haliyle en kısa zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İlaçlama çalışmaları titizlikle devam ediyor. Hemşehrilerimizin sağlığı için Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir özveriyle çalışıyor. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte sivrisinek, karasinek ve haşerelere karşı ekiplerimizin kent genelinde yürüttüğü ilaçlama çalışmaları titizlikle devam ediyor. En iyi hizmeti sunmanın gayretindeyiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Eryılmaz çalışmaları denetledi

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