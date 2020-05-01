Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu, 1 Mayıs’ta çalışan işçilerin bayramını kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle İzmit ilçesinde çalışan belediye personelini ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, 1 Mayıs işçi bayramında çalışan belediye personelini yalnız bırakmadı. 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle İzmit ilçesinde çalışan belediye personelini ziyaret eden Gündoğdu’ya, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve Fen İşleri Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya da eşlik etti.

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun ilk durağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üst yapı çalışması yapılan Seka tünel üstü oldu. Üst yapı çalışmaları yapan işçilerin 1 Mayıs işçi bayramını tebrik eden Genel Sekreter Gündoğdu, işçileri tek tek kutlayıp çiçek takdim etti. Gündoğdu, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu ardından, üst yapı çalışması yapılan İzmit Mehmet Ali Paşa Zincirlikuyu Caddesi’ni ziyaret etti. Burada da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı tebrik eden Gündoğdu, işçileri tek tek kutlayıp çiçek takdim etti.