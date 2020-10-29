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Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kardan Silvan Kaymakamı Çelik ile bir araya geldi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.10.2020 15:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik’i ziyaret etti.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri Ayhan Kardan, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik ile birlikte ilçede planlanan proje ve yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik’i ziyaret etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel sekreteri Ayhan Kardan, Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik ile birlikte ilçede planlanan proje ve yatırımlarla ilgili incelemelerde bulundu. Kardan, Silvan’ın tarihi geçmişi, tarihi varlıkları ve turizm potansiyeli olan bir ilçe olduğunu belirterek, "Bu tarihi ilçemizin hak ettiği hizmetleri ve yatırımlar için gerekli çalışmaları başlattık. Bu tarihi geçmişiyle güzel Silvan’ımıza her şehircilik anlamında hem de turizm alanında projelerle kalıcı yatırımlar yapılacaktır. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik’e güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Kardan ve Kaymakam Çelik, daha sonra ilçede bulunan tarihi mekan ve restorasyonu devam eden konakları gezerek incelemelerde bulundu.

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