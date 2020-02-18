Büyükşehir belediyesi günlük 50 ton atığı daha bertaraf edecek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2 ilçede daha vahşi depolamaya son vereceği , Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu tamamlandı. Kısa süre sonra faaliyete geçecek proje ile iki ilçeden toplanacak günlük 50 ton atık düzenli depolama suretiyle bertaraf edilecek.

Denizli’de hayata geçirdiği çevre yatırımlarıyla birçok bölgede vahşi depolamaya son veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu projesini de tamamladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirmesinin ardından yapımı biten tesiste Buldan ve Güney ilçelerinden toplanan günlük 50 ton evsel katı atığın vahşi depolanmasının önüne geçilecek. Nakil işlemlerinin gerçekleştirileceği tesis yaklaşık 7 bin metrekare büyüklüğündeki alanda inşa edilirken, Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu’na getirilen evsel katı atıklar buradan büyük araçlarla Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi’ne taşınacak.

“Ekonomiye geri kazandırılacak”

Buldan ve Güney ilçelerinden tesise getirilecek katı atıklar daha sonra nakledileceği Denizli Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Tesisi bünyesinde düzenli depolama suretiyle bertaraf edilecek. Atık piller geçici olarak depolanacak ve ambalaj atıkları ise ekonomiye geri kazandırılacak. Tesis ile katı atıkları vahşi depolayan Buldan ve Güney ilçelerinde oluşan riskler de ortadan kalkacak.

“Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, daha önce hayata geçirdikleri proje ve yatırımlarla Sarayköy, Acıpayam, Serinhisar, Tavas, Kale ve Beyağaç ilçelerinde vahşi depolamaya son verdiklerini söyledi. Buldan-Güney Katı Atık Aktarma İstasyonu ile 2 ilçede daha vahşi depolamaya son vereceklerini kaydeden Başkan Osman Zolan, "Vahşi depolamadan, düzenli depolamaya geçerek hem insan ve çevre sağlığına hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.



