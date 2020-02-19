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Büyükşehir Belediyesi hasta yakınlarını misafir ediyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.02.2020 16:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı Dicle Üniversitesi Hastaneleri, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hasta yakınlarını ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi Misafirhanesi’ne davet etti.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin tedavi amacıyla farklı kentlerden gelen hasta ve hasta yakınlarının konaklama sorunu yaşamaması için oluşturduğu misafirhane hizmet vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi hasta yakınlarını misafir ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı Dicle Üniversitesi Hastaneleri, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hasta yakınlarını ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi Misafirhanesi’ne davet etti.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin tedavi amacıyla farklı kentlerden gelen hasta ve hasta yakınlarının konaklama sorunu yaşamaması için oluşturduğu misafirhane hizmet vermeye devam ediyor. Yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından Dicle Üniversitesi Hastaneleri, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hastaların yakınları ziyaret edilerek ücretsiz konaklama hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi Misafirhanesi’ne davet edildi. Üzerinde misafirhanenin adresi ve iletişim bilgilerinin yer aldığı broşürler ve kartvizitleri hastane önünde bekleyen vatandaşlara dağıtan yetkililer, hastanenin duyuru panolarına bilgilendirici afişler astı.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren 136 oda ve 391 yataklı misafirhanenin her odasında mini buzdolabı, televizyon, saç kurutma makinesi, havlu ve kişisel bakım malzemeleri bulunuyor. Hasta yakınlarına, kahvaltı, revir hizmetleri, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, çamaşırhane, ütü, hizmetlerinin tümü ücretsiz olarak sunuluyor. Bu hizmetlerin dışında hasta yakınlarının hastane ortamından uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla farklı günlerde moral geceleri ve çeşitli sosyal etkinlikler de düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi hasta yakınlarını misafir ediyor

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