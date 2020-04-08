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Büyükşehir Belediyesi Hatay Halk Kart dağıtımına başladı

HATAY HABERLERİ  | 08.04.2020 11:24 | Son Güncelleme

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından, ihtiyaç sahibi 17 bin aileye Hatay Halk Kart dağıtımına başladı.Dağıtıma başlanılan kartlar, ihtiyaç sahibi vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlayacak.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardından, ihtiyaç sahibi 17 bin aileye Hatay Halk Kart dağıtımına başladı.
Dağıtıma başlanılan kartlar, ihtiyaç sahibi vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlayacak. Vatandaşlar, bu kartlar ile her ay temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.
Hatay Büyükşehir belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak 15 ilçede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye gayret ettiklerini belirterek,”Bugün de ekiplerimiz eş zamanlı olarak Antakya’dan başlayarak 15 ilçemize 15 arabayla Hatay Halk Kart’larımızı dağıtmaya başlıyorlar. İhtiyaç sahibi 17 bin vatandaşımıza kartlarını dağıtacaklar”dedi.

Kurulan atölyede günde 2 bin maske üretiyor
Tabip Odası Başkanı ve aile hekimlerinin kendilerinden maske talep ettiklerini belirten Savaş,” Bu maske talebi için bir atölye kurduk. Günde yaklaşık olarak 2 bin maske üretiyoruz. Bu arkadaşlarımız sağlık ocaklarındaki hekimlerimize 100’er tane maske dağıtacaktır. İhtiyaç oldukça maske üretimine ve dağıtımına devam edeceğiz. En riskli grup olan sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere il genelinde maske dağıtımı gerçekleştireceğiz. Temennimiz bu virüsün ülkemizden, şehrimizden ve insanlığın üzerinden bir an önce gitmesi. Hastalarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını içtenlikle diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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