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Büyükşehir Belediyesi, iftar yemeğini evlere ulaştırıyor

MALATYA HABERLERİ  | 29.04.2020 19:24 | Son Güncelleme

Yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayında, bu yıl korona virüs salgını dolayısıyla verilemeyen toplu iftar yemeklerinin yerine evlere iftariye ikramı ulaştırılıyor.Malatya’da yapılan çalışmayla; 65 yaş üstü, engelli, yalnız yaşayan, yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara sıcak yemek ikramı sunuluyor.Malatya Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri ile Kızılay tarafından günlük 2 bin kişilik sıcak iftar yemeği hazırlanıyor.

Yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayında, bu yıl korona virüs salgını dolayısıyla verilemeyen toplu iftar yemeklerinin yerine evlere iftariye ikramı ulaştırılıyor.
Malatya’da yapılan çalışmayla; 65 yaş üstü, engelli, yalnız yaşayan, yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara sıcak yemek ikramı sunuluyor.
Malatya Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri ile Kızılay tarafından günlük 2 bin kişilik sıcak iftar yemeği hazırlanıyor. Yemekler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Sağlık ve Sosyal Yardım Şube Müdürlüğü, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin gülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda İnönü Üniversitesi Yemekhanesinde günlük 2 bin kişilik sıcak yemek üretimine katkı sunuluyor. Yemekhanede, pişirilip paketlenen iftar yemekleri dağıtıma hazır hale getiriliyor. “Yalnız Değilsiniz” sloganıyla paydaş kurum ve kuruluşlarla yürütülen proje kapsamında yemeğin evlere dağıtımı da yine Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.
Valilik koordinasyonunda belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yemekleri Büyükşehir iştiraklerinden BELSOS tarafından evlerine götürülerek teslim ediliyor.
Vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin iftar yemeğini evlerine kadar getirmesi dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür ediyorlar.

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