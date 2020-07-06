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Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol çalışmalarını sürdürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 06.07.2020 09:30 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Aydın genelinde yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Aydın genelinde yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler Didim’den İncirliova’ya Germencik’ten Nazilli’ye birçok yerde eşzamanlı çalışma yürütüyor.
Aydın genelinde sıcak asfalt çalışmalarını hızlandıran ekipler Didim Aytepe Caddesi’nin ikinci etabını yapmaya devam ediyor. İncirliova Osmanbükü’nde de sıcak asfalt öncesi düzenleme çalışması yapılırken burada kısa bir süre sonra sıcak asfalt serim işine başlanacak. Ekipler sıcak asfalt öncesi düzenleme çalışmasını Nazilli Esenköy’de de gerçekleştiriyor. Diğer taraftan Germencik Dereköy ile Hilal Sokak’ta ve Efeler’de Eğrikavak - Musluca arasında sathi kaplama çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın’a yeni yollar kazandırmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Çerçioğlu "Yaz mevsiminin gelmesiyle yol yapım çalışmalarına hız verdik. Aydın’da yolları yenilemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Atasoy Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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