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Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeler devam ediyor

ERZURUM HABERLERİ  | 04.06.2020 10:39 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, üniversite ve Şehir Hastanesi arasında yapılacak yol ve duvar çalışmaları için bir araya geldi.
Bu kapsamda hazırlanan projeleri incelemek ve bu doğrultuda yapımına başlanan çalışmaları yerinde gözlemlemek için bir araya gelen Rektör Çomaklı ile Başkan Sekmen’e iki kurumun ilgili yöneticileri de eşlik etti.
Üniversite ile Şehir Hastanesi arasındaki sınırları belirlemek ve yeni bir koridor oluşturmak için yapımına başlanan yol ve duvar çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Rektör Çomaklı ile Başkan Sekmen de yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yol ve duvar çalışmalarının üniversite ve çevresine yeni bir çehre kazandıracağını söyleyen Rektör Çomaklı, özellikle ilerleyen zamanlarda Şehir Hastanesinin çevresinde artacak trafik yoğunluğunun bu proje sayesinde rahatlayacağını aktardı.
Üniversite ve hastane arasındaki ulaşımın da aksamadan sürmesi için çalışmaların bir an önce bitirileceğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, destekleri ve özverili çalışmaları için Başkan Mehmet Sekmen ve ekibine teşekkür etti.

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