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Büyükşehir Belediyesi İmamköy’deki yangına tüm birimleriyle müdahale ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 03.08.2020 20:41 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi bugün öğleden sonra İmamköy’de çıkan orman yangınına tüm birimleriyle müdahale ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bugün öğleden sonra İmamköy’de çıkan orman yangınına tüm birimleriyle müdahale ediyor. Yangın duyulur duyulmaz tüm birimleri yangının bir an önce söndürülmesi için İmamköy’e yönlendiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi personelinin canla başla mücadele ettiğini ifade etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi bürokratları yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgede ekipleri sevk ve idare ediyor.
Yangının bir an önce kontrol altına alınması için Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin yanı sıra Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na ait arazözler de yangın bölgesine intikal ettirildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin ağır iş makineleri de ormanlık alanda müdahaleyi kolaylaştırabilmek için arazözlere yol açıyor. Büyükşehir Belediyesi yangına 60 araç ve 500 personelle müdahale ediyor.
Diğer taraftan ASKİ’ye ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait bölgedeki tüm su tankerleri de söndürme ekiplerine su taşımaya devam ediyor.

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