YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi Kayseri’ye döndü

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi Kayseri’ye döndü

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.01.2020 11:32 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen depremin hemen ardından Türkiye’nin dört bir tarafından deprem bölgesine giderek kahramanlık hikayeleri yazdıran arama kurtarma ekiplerinden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama kurtarma ekibi Kayseri’ye döndü.

Elazığ’da meydana gelen depremin hemen ardından Türkiye’nin dört bir tarafından deprem bölgesine giderek kahramanlık hikayeleri yazdıran arama kurtarma ekiplerinden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama kurtarma ekibi Kayseri’ye döndü. Kayseri İtfaiyesi ekipleri AFAD’ın koordinesinde Elazığ Sürsürü Mahallesi’nde bulunan Dilek Apartmanı’nın enkazında görev yaptı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Elazığ ve Malatya’da yıkıma ve acıya neden olan depremin hemen ardından harekete geçerek bölgeye Kayseri İtfaiyesi arama kurtarma ekibi ile iş makineleri sevk etti. Kısa sürede Elazığ’a ulaşan Kayseri İtfaiyesi ekipleri, AFAD’ın koordinesiyle yürütülen çalışmalara katıldı.
Sekiz kişiden oluşan Kayseri İtfaiyesi arama kurtarma ekibi AFAD tarafından Elazığ-Sürsürü Mahallesi’nde bulunan Dilek Apartmanı’nın enkazına sevk edildi. Elazığ depreminin en büyük hasarı verdiği Dilek Apartmanı’nın enkazında yapılan çalışmalarla 20 kişi sağ çıkarılmış, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Deprem bölgesindeki görevini tamamlayan Kayseri İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri Kayseri’ye döndü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Kayseri’de yaban hayatına tam destekKayseri’de yaban hayatına tam destek
TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Esenkar: "Kayseri’de kayıtlı motorlu taşıt sayısı 379 bin 734"TÜİK Kayseri Bölge Müdürü Esenkar: "Kayseri’de kayıtlı motorlu taşıt sayısı 379 bin 734"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Başkan Buluş güven tazeledi

Başkan Buluş güven tazeledi

Kayseri Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
12:56
İkindi
15:36
Akşam
18:00
Yatsı
19:19

Kayseri Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Bizim Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çiftlik Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hale Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Akbulut Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Billur Başkal Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Sarıalp Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Zeynep Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.