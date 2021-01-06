Büyükşehir Belediyesi, kadın ve aile hizmetleriyle yaklaşık 100 bin kişiye ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kurulduğundan bu yana geçen 21 ayda 99 bin 413 kişinin yaşamına dokundu. Ulaşılan kişilerin yüzde 68,5’ini çocuklar oluşturdu. Daire, hayata geçirdiği projelerle çocuklara, kadınlara, engellilere ve ailelere yönelik birçok çalışma yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve gelir gelmez kurduğu Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gerçekleştirdiği çalışmalarla birçok kişiye ulaştı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre daire, kadına şiddete, tacize ve cinsel saldırıya karşı net bir tavır sergileyen daire, çocuklara yönelik istismara karşı da önemli uygulamalar başlattı. Toplam 15 projeyle kadınlar, çocuklar, engelliler ve ailelerin yaşamlarına dokunan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 99 bin 413 kişiye ulaştı.

99 bin 413 kişinin yüzde 68,5’i çocuklar

Çocuğa yönelik cinsel istismara karşı başlattığı “Mahremiyet Eğitimi” ile ülke çapında ses getiren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana 68 bin 99 çocuğun yaşamına dokundu. Erken yaşta farkındalık ve beceri oluşturabilmek amacıyla çocuklara yönelik kurslar, etkinlikler, eğitimler ve geziler düzenlendi. Bu etkinliklerle çocuklara özgüven, çevreyi korumaya duyarlılık ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturulması ile el becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Çalışmalar sayesinde binlerce çocuk bilgisayar oyunlarını bırakıp arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynamaya alışırken, Mersin’de yaşayan kimi çocuk da ilk defa denizi gördü. İlk 16 ayda ortalama 2 bin 750 çocuğa ulaşan daire, son 5 ayda ise pandemiye rağmen bu rakamı ayda ortalama 4 bin 800’e yükseltti.