Büyükşehir Belediyesi ‘Kalite Kontrol Laboratuvarı’ ile kamu zararını önlüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda yapılan tüm deneylerle hem kullanılan malzemelerin kalitesi test ediliyor hem de muhtemel kamu zararlarının önüne geçiliyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Kaplama ve Üst Yapı Şube Müdürlüğü bünyesinde 2019 yılında ilk analizlerini gerçekleştiren Kalite kontrol Laboratuvarı sayesinde nitelikli ve kaliteli yollar yapılıyor. TSE tarafından deney ve kalibrasyon yeterlilik belgesi verilen Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda beton ve asfalt yolların kalitesi artırılıyor.

Numuneler laboratuvarda test ediliyor

Ürünü sadece ilk aşamada kontrol etmekle yetinmeyen ekipler asfalt ve beton, yola serildikten sonra da denetimlerini ve kontrollerini sürdürüyor. Beton dökülen yerden numune alan ekipler, laboratuvar ortamında yaptıkları deney ve testlerle dökülen beton ve asfaltın yol ile uyumunu kontrol ediyor. TSE ISO 17025 Kalite Belgesi bulunan ve teknik anlamda her türlü donanıma sahip olan laboratuvarda zemin, agrega, beton, bitüm ve asfalt deneyleri yapılıyor. Yapılan deneyler sayesinde ise Samsun’un sokak ve caddelerine en üst kalitede asfalt dökülmesine olanak sağlanıyor.